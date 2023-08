Montagna: Usif, cordoglio per scomparsa colleghi finanzieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione sindacale italiana finanzieri (Usif) esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa dei due colleghi sul monte Mangart. Lo comunica, in una nota, il segretario generale dell'Unione sindacale italiana finanzieri (Usif), Vincenzo Piscozzo. “Il 16 agosto, durante un addestramento ufficiale, Giulio Alberto Pacchione, 28 anni di Reggio Emilia e Lorenzo Paroni, 30 anni di Montereale Valcellina, entrambi finanzieri in servizio presso la stazione Sagf di Tarvisio (UD), sono caduti in parete mentre salivano in cordata. La loro morte lascia sgomenti e addolorati. Alle famiglie dei giovani finanzieri, ai colleghi del Soccorso alpino quotidianamente impegnati in condizioni ambientali critiche e che con impegno e sacrificio operano per garantire la sicurezza dei cittadini nel difficile ambiente montano, formuliamo le più sentite condoglianze", aggiunge. (Rin)