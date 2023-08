Libano: a settembre l’Oman invierà personale medico e aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione di beneficenza dell'Oman invierà in Libano personale medico e un carico di aiuti umanitari, incluse 20 tonnellate di farmaci essenziali, di emergenza e specialistici. Lo ha comunicato l'ambasciata libanese a Mascate al ministero degli Esteri del Paese dei cedri, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa nazionale "Nna". Il carico di aiuti umanitari è stato donato dal sultano dell'Oman, Haitham bin Tariq, e dovrebbe raggiungere i Libano per via aerea tra il 10 e l'11 settembre prossimi. Il ministero degli Affari esteri libanese ha espresso la sua riconoscenza al Sultanato dell'Oman in un comunicato stampa, ringraziandolo per aver "sostenuto il Libano e per avergli fornito l'ausilio necessario in queste complesse circostanze". Il Libano sta affrontando una grave crisi economica, uno dei cui risvolti è rappresentato dalla carenza di beni essenziali, come i medicinali, sia per i grossisti, sia per le farmacie. La maggior parte della popolazione non è più in grado di pagare le cure mediche private e si registra un notevole aumento del numero di persone che dipendono dagli aiuti umanitari per accedere ai servizi sanitari di base. Dal 2019, inoltre, la crisi finanziaria ha portato a una svalutazione del 98 per cento della moneta locale, la lira libanese. Per continuare a importare beni essenziali al fabbisogno nazionale, dunque, la Banca centrale del Libano (Banque du Liban, Bdl) acquista farmaci direttamente in dollari statunitensi, per poi distribuirli alle farmacie e alle strutture sanitarie del Paese.(Lib)