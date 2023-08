Sicurezza: Polizia postale, aumento segnalazioni casi estorsione sessuale, oltre un centinaio ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato evidenzia un aumento di segnalazioni di casi di estorsione sessuale. Nel mese di agosto, la Polizia postale – riferisce una nota – ne ha ricevute oltre un centinaio, in danno di adulti e di minori, quasi sempre di sesso maschile. Si tratta di un fenomeno con un enorme potenziale di pericolosità perché agisce sulla fragilità delle vittime. Quello che nasce come un gioco sessuale, li trasporta in un incubo fatto di ricatti, continue richieste di denaro e minacce, da attuare con la diffusione sui social di immagini intime ottenute tramite live chat. Tutto inizia con qualche messaggio scambiato con profili social di ragazze e ragazzi gentili e avvenenti, apprezzamenti e like per le foto pubblicate. Si passa poi alle video chat e le richieste si fanno man mano più spinte. Dopo aver ottenuto foto e video intimi cominciano le richieste – non troppo alte – di denaro, accompagnati dalla minaccia che in caso di mancato pagamento, il materiale sessuale verrà diffuso tra tutti i contatti, gli amici e i parenti. Le vittime, intrappolate tra la vergogna e la paura che le immagini intime possano essere viste dai loro contatti, tendono a tenersi tutto per sé, a non confidarsi con nessuno, e fin quando possono, a pagare. (Com)