Libia: premier Dabaiba accusa generale Haftar di sostenere conflitto in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha accusato il comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar, di sostenere "una delle parti in conflitto in Sudan con armi pesanti ed equipaggiamento militare". Lo ha dichiarato Dabaiba nel suo discorso in occasione della fine degli scontri armati a Tripoli, avvenuti negli ultimi giorni tra fazioni rivali e costati la vista a 55 persone. Il primo ministro libico ha affermato: "La situazione in Sudan è molto pericolosa e non intendo sostenere il conflitto in quel Paese", precisando che il Gun "ha inviato molte spedizioni di aiuti" al popolo sudanese e "rifiuta di sostenere una parte a discapito di un'altra". (Lit)