Slovenia: Istituto statistica, nuovo record di persone occupate a giugno

- A giugno circa 922 mila persone erano impiegate in Slovenia, ovvero lo 0,2 per cento in più rispetto al mese precedente. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica, ripreso dall'agenzia di stampa "Sta", la quale sottolinea che il numero, in aumento per il quinto mese consecutivo, stabilisce il nuovo record di occupazione nel Paese. La crescita maggiore dell'occupazione è stata registrata nel settore delle costruzioni, mentre il calo maggiore si è verificato nel campo dell'istruzione. Secondo gli ultimi rilevamenti, in Slovenia il tasso di disoccupazione si attesta a poco meno del 4 per cento. (Seb)