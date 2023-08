Roma: incidente stradale auto contro scooter in via Cernaia, 50enne ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 50enne è rimasto ferito, oggi pomeriggio alle 16.30 circa, in un incidente stradale avvenuto all’intersezione tra via Cernaia con via Pastrengo a Roma. L’uomo era in sella ad uno scooter quando, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia Roma Capitale, ha impattato contro la fiancata di un’Alfa cadendo rovinosamente a terra. I primi a soccorrere l’uomo, oltre al giovane occupante dell’Alfa, sono stati i militari di una pattuglia della Guardia di Finanza che stava transitando. Sul posto una ambulanza del 118 che ha prestato le cure del caso al ferito, e successivamente gli agenti della locale che hanno effettuato i rilievi.(Rer)