Thailandia: Pheu Thai incassa il sostegno dell'Utn dell'ex premier Prayut

- Il partito Pheu Thai (Per i thai), seconda forza politica della Thailandia dopo le elezioni dello scorso maggio, ha conquistato il sostegno del Partito unito della nazione thai (Utn) dell’ex premier Prayut Chan-ocha nel processo di formazione di un nuovo governo. Lo ha fatto sapere il portavoce dell’Utn, Akaradej Wongpitakroj, secondo cui i due partiti si sono “accordati per portare avanti il Paese insieme”. Si tratta di un nuovo, inatteso sviluppo della crisi politica che rischia di paralizzare a lungo il Paese del sud-est asiatico. Il partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti), vincitore delle elezioni di maggio, per due volte non è riuscito a far eleggere come premier il suo leader Pita Limjaroenrat a causa dell’opposizione del Senato, i cui 250 membri sono tutti di nomina delle forze armate. Questo ha determinato il fallimento della coalizione progressista guidata dal Phak Kao Klai e il passaggio del testimone al partito Pheu Thai, controllato dalla potente famiglia Shinawatra. A inizio agosto il Pheu Thai ha annunciato un’alleanza con i conservatori del Bhumjaithai (Orgoglio thai), alla quale hanno successivamente aderito sei formazioni politiche minori in grado, complessivamente, di portare a 212 il numero di seggi controllati dal nuovo blocco alla Camera dei rappresentanti. L’Utn, che dispone di soli 36 seggi, può portare a 264 i parlamentari a favore di un governo a guida Pheu Thai. Per eleggere il primo ministro (in campo ci sarà la candidatura dell’ex imprenditore edile Srettha Thavisin) ci sarà però bisogno del sostegno di 376 tra deputati e senatori. (Fim)