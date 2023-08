Albania-Italia: fonti stampa, terminata la vacanza di Meloni con la famiglia a Valona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunto al termine il soggiorno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Valona, in Albania. Lo riporta l’emittente televisiva “Top Channel”. La premier era arrivata dalla Puglia nel Paese balcanico lunedì scorso su invito dell’omologo Edi Rama, per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme alla famiglia. Come riporta l’emittente, Meloni ha soggiornato a Valona nel complesso residenziale del governo albanese con il marito Andrea Giambruno, la figlia Ginevra, la sorella Arianna e il cognato e ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Secondo “Top Channel”, l’arrivo di Meloni in Albania è coinciso con quello dell’ex premier britannico Tony Blair, che avrebbe incontrato in occasione di una cena, pur non essendoci al momento conferme ufficiali. (Alt)