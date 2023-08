Repubblica Ceca: un concerto della soprano russa Anna Netrebko a Praga è stato cancellato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soprano russa Anna Netrebko non canterà a un concerto alla Casa municipale di Praga a ottobre. Lo hanno reso noto rappresentanti dello storico edificio, che ospita anche una sala per concerti, e dell’agenzia Nachtigall Artists Management, che ha organizzato l’evento. A esprimere contrarietà all’esibizione di Netrebko è stata l’amministrazione cittadina, stante che la soprano è tuttora nella lista delle persone sanzionate dall’Ucraina per la guerra d’invasione russa ed è stata legata in passato al presidente Vladimir Putin. La portavoce dell’agenzia ha spiegato che la cancellazione dell’evento è stata presa di mutuo accordo e che Netrebko non esigerà un risarcimento dalla Casa municipale. (Vap)