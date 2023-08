Arabia Saudita-Iran: ministri Esteri, ripristino relazioni rappresenta punto di svolta regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Iran rappresenta un punto di svolta per la sicurezza nella regione. Lo hanno dichiarato in una conferenza stampa congiunta il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, e l'omologo iraniano, Hossein Amirabdollahian, in occasione della visita di quest’ultimo a Riad dopo il ripristino delle relazioni diplomatiche con il Regno, secondo quanto riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. I due ministri degli Esteri, infatti, nella conferenza stampa congiunta tenuta al termine dell’incontro, hanno espresso la volontà dei governi di entrambi i Paesi di rafforzare le relazioni bilaterali e la “fiducia reciproca”, dopo decenni di rivalità e conflitti. “Cerchiamo di coltivare le relazioni con l’Iran sulla base del rispetto reciproco”, ha precisato Bin Farhan, esprimendo gratitudine a Teheran per il suo sostegno alla candidatura di Riad per ospitare l’esposizione internazionale Expo 2030. (segue) (Res)