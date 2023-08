Arabia Saudita-Iran: ministri Esteri, ripristino relazioni rappresenta punto di svolta regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro risvolto importante dell’incontro di oggi tra i ministri degli Esteri saudita e iraniano, sottolineato dallo stesso Amirabdollahian, riguarda un possibile percorso di distensione tra le due correnti islamiche sciita e sunnita, con potenziali ripercussioni positive sui rapporti interconfessionali in Iraq, Libano e soprattutto in Yemen. La visita ufficiale del capo della diplomazia iraniana a Riad, dunque, oltre ad essere la prima per un ministro degli Esteri della Repubblica islamica dal ripristino delle relazioni tra i due Paesi, sancito dall’accordo firmato lo scorso 10 marzo, a Pechino, grazie alla mediazione della Cina, potrebbe innescare sviluppi significativi in relazione a diversi fascicoli regionali, facilitando in primo luogo una soluzione politica del conflitto in Yemen. (Res)