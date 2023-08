Ucraina: servizi sicurezza arrestano spia russa, riferiva posizioni basi militari a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) ha riferito dell'arresto a Kiev di un individuo che avrebbe trasmesso a Mosca la geolocalizzazione delle posizioni delle forze armate ucraine nella capitale. È quanto si legge in una nota. "Il nemico era principalmente interessato alle basi delle forze armate, dove viene effettuata la manutenzione e la riparazione delle attrezzature", ha riferito l’Sbu in una nota. Inoltre, il detenuto è sospettato di aver trasmesso ai servizi di spionaggio russi informazioni sulle sottostazioni elettriche della capitale ucraina. Secondo la nota, i servizi di sicurezza lo hanno colto "in flagrante" mentre riprendeva una base militare e ne inseriva le coordinate Gps in una mappa elettronica. (Kiu)