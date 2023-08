Africa: segretario Eac, la Somalia entrerà entro l'anno nella comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In dichiarazioni alla stampa, lo scorso ottobre il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud ha osservato che per le relazioni esistenti fra Mogadiscio e gli Stati membri dell'Eac la Somalia fa in qualche modo già parte della comunità. "La Somalia appartiene alla Comunità dell'Africa orientale. Non c'è Paese tra gli Stati partner dell'Eac che non sia collegato da affari con la Somalia e i legami storici esistenti includono lingua e cultura", ha detto il presidente. (Res)