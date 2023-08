Uzbekistan-Kazakhstan: presidente Mirziyoyev riceve ministro Esteri Nurtleu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha ricevuto oggi a Tashkent il vicepremier e ministro degli Esteri del Kazakhstan, Murat Nurtleu, al quale ha ribadito l’impegno a rafforzare “l’amicizia, il partenariato strategico e l’alleanza” tra i due Paesi. Lo rende noto l’agenzia di stampa “UzA”. Mirziyoyev ha espresso “grande soddisfazione” per il livello raggiunto dalla cooperazione bilaterale tra i due Paesi negli ultimi anni, facendo riferimento anche al dialogo in essere tra parlamenti, governi, amministrazioni regionali e imprenditori. Il presidente uzbeco ha ricordato le attività della Commissione intergovernativa congiunta e del Gruppo di lavoro, e ha sottolineato come l’interscambio commerciale sia in crescita e le collaborazioni tra imprese private dei due Paesi in espansione. Durante l’incontro, riferisce ancora “UzA”, hanno trovato ampio spazio i temi del dialogo politico, l’accelerazione dei progetti nei settori strategici dell’economia, l’espansione dei programmi di scambio umanitario, le misure per rafforzare i rapporti di buon vicinato e il partenariato nella regione centrasiatica.(Res)