Egitto: presidente Al Sisi conferma Abdullah come governatore ad interim della Banca centrale

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha firmato un decreto per prorogare l'incarico di Hassan Abdullah come governatore ad interim della Banca centrale per un altro anno, fino al 18 agosto 2024. Lo si apprende dalla Gazzetta ufficiale, sulla quale oggi è stato pubblicato il decreto. Hassan Abdullah, con oltre 30 anni di esperienza nel settore bancario, si sta occupando di molti fascicoli vitali per il Paese. In primo luogo, sta concentrando i suoi sforzi sulla collaborazione con il Fondo monetario internazionale (Fmi), al fine di ottenere un finanziamento di 3 miliardi di dollari. Inoltre, sta affrontando il problema del deprezzamento della valuta egiziana rispetto alle valute estere e sta cercando di frenare l'aumento dell'inflazione e di regolare i tassi di interesse. Infine, è impegnato nella ricostruzione delle riserve di cassa, che sono diminuite da 45 miliardi di dollari a 34 miliardi di dollari dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. Abdullah era stato nominato governatore ad interim della Banca centrale egiziana nell'agosto del 2022, dopo le dimissioni dell'allora governatore, Tareq Amer, successivamente nominato consigliere del presidente della Repubblica. (Cae)