Zambia: sequestrato jet privato con a bordo 5 milioni di dollari e 602 lingotti d'oro

- Un jet privato è atterrato all'aeroporto internazionale di Lusaka, in Zambia, con a bordo oltre 5 milioni di dollari in contanti, 602 lingotti d'oro e 5 pistole con 126 munizioni. Lo riferisce il sito di informazione "Lsi", precisando che il tutto è stato sequestrato dalle autorità. A bordo dell'aereo decollato dal Cairo, in Egitto, c'erano 10 persone di diverse nazionalità: 6 egiziani, un olandese, uno spagnolo, un lettone ed uno zambiano. (Res)