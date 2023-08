Niger: ministro degli Esteri del Gabon in missione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Gabon, Herman Immongault, si è recato in visita a Niamey, nel quadro degli sforzi di mediazione in corso per risolvere la crisi avviata con il colpo di Stato del 26 luglio. Secondo i media regionali Immongault è stato ricevuto dal leader golpista nigerino, il generale Omar Tchiani, al quale ha consegnato un messaggio del suo capo dello Stato, Ali Bongo, presidente ad interim della Comunità dell'Africa centrale (Ceeac). Ieri il ministro ha fatto tappa ad Abuja, in Nigeria, per incontrare il presidente Bola Tinubu, che quest'anno guida la Comunità dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao). (Res)