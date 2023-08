Pakistan: s’insedia nuovo governo di transizione guidato dal premier Kakar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo di transizione guidato dal primo ministro ad interim Anwaar ul Haq Kakar ha prestato giuramento oggi in Pakistan e avrà il compito di guidare il Paese fino a nuove elezioni che dovrebbero tenersi entro la fine dell’anno. L’ex capo della banca centrale Shamshad Akhtar è stato nominato ministro delle Finanze, mentre il ministro degli Esteri sarà l’ex ambasciatore negli Stati Uniti Jalil Abbas Jilani, come reso noto dal nuovo ministro dell’Informazione Murtaza Solangi. La nuova squadra di governo includerà anche l’ex ministro delle Province Sarfaraz Bugti come ministro dell’Interno e Mishaal Malik, moglie del leader kashmiro Yaseen Malik, come ministra per i Diritti umani. L’esecutivo di transizione dovrà gestire una situazione economica critica, con il Pakistan che ha recentemente sfiorato il default sul debito sovrano grazie a un programma di salvataggio da 3 miliardi di dollari concordato con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Le riforme economiche fin qui attuate hanno tuttavia alzato l’inflazione e i tassi d’interesse su livelli storici. La Costituzione stabilisce che le elezioni si tengano a 90 giorni dallo scioglimento del parlamento, e dunque all’inizio di novembre. È tuttavia possibile che la commissione elettorale posticipi la data del voto per completare il lavoro di definizione dei nuovi confini di centinaia di circoscrizioni elettorali. Oggi lo stesso organismo ha fatto sapere che tale attività dovrebbe essere ultimata entro il prossimo 14 dicembre. (Inn)