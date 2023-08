Sardegna: ambientalisti Grig contro centrali eoliche in Marmilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti delle centrali eoliche "Marmilla" proposto dalla società milanese Engie Trexenta s.r.l. e "Serras" dalla società torinese Asja Serra s.r.l. sembrano contendersi lo stesso spazio agricolo nella Marmilla, nei Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Furtei. Lo evidenziano gli ambientalisti del Gruppo d'intervento giuridico che in una nota parlano di “folle idea di una monocoltura eolica pianificata nella regione della Marmilla, in Sardegna. Un'idea che sta comportando sovrapposizioni e scontri tra diversi progetti di centrali eoliche, lasciando l'ambiente e l'archeologia a pagare il prezzo”. Per il presidente del Grig, Stefano Deliperi “l'analogia con cani che si contendono l'unico osso non potrebbe essere più appropriata. A complicare ulteriormente il quadro, si inserisce il progetto di centrale eolica "Luminu" proposto dalla GRV Wind Sardegna s.r.l., che interessa diverse località della Marmilla e del Sarcidano. Questo progetto prevede l'installazione di ventinove pale eoliche, ciascuna alta oltre i 200 metri, in un paesaggio che comprende anche aree di valore archeologico e agricolo, nei Comuni di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, Genoni, Gesturi e Nuragus. Il risultato finale? Ventinove strutture imponenti che si ergono nei cieli della Marmilla, per una produzione energetica che, alla fine, sembra destinata a vantare solamente ricavi per le società energetiche coinvolte”. (segue) (Rsc)