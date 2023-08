Sardegna: ambientalisti Grig contro centrali eoliche in Marmilla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il GrIG ha presentato atti di intervento con osservazioni in tutti i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale relativi a questi progetti e ha espresso chiaramente il proprio impegno a favore delle energie rinnovabili, ma ha anche messo in luce la distinzione tra un utilizzo responsabile di tali fonti e l'atteggiamento speculativo che spesso le accompagna, trasformando terreni agricoli in "prede" per profitti economici. “La soluzione proposta dal GrIG appare chiara e razionale – ha detto Stefano Deliperi - uno Stato che pianifichi attentamente le aree idonee per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, coinvolgendo Regioni ed Enti locali e sottoponendo il processo a procedure di valutazione ambientale strategica (V.A.S.). Solo dopo questo processo, i siti verrebbero messi a gara per la realizzazione, gestione e rimozione degli impianti, garantendo un utilizzo sostenibile delle risorse e il rispetto dell'ambiente”. (Rsc)