Milano: De Corato (Fd'I), rapine anche nel cuore della città, ormai terra fertile per spacciatori e delinquenti

- "Neppure nel cuore di Milano si può stare tranquilli, con le Giunte di Centrosinistra, il capoluogo lombardo è diventato terra fertile per spacciatori, ladri, delinquenti e criminali". A dichiararlo in una nota è Riccardo De Corato, on. di Fratelli d'Italia e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato, riguardo l'aggressione e rapina subita ieri sera in Corso di Porta Romana da una signora italiana di 63 anni. "Con 3.200 vigili dedicati ed impegnati a fare multe - continua - la situazione è totalmente fuori controllo e la città continua ad essere abbandonata anche a Ferragosto. "L'Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Granelli, perché non ci dice quante pattuglie di "ghisa" vengono impiegate durante le notti in questo particolare periodo dell'anno? Con le Giunte Albertini e Moratti, c'erano le "Estati sicure" che presidiavano e pattugliavano tutta la città h24", conclude De Corato.(Com)