Bosnia-Ucraina: fonti stampa, Komsic e Becirovic lunedì in visita ufficiale a Kiev

- Il presidente di turno ed esponente croato della presidenza della Bosnia Erzegovina, Zeljko Komsic, e l'esponente musulmano della stessa presidenza, Denis Becirovic, saranno in visita ufficiale in Ucraina lunedì prossimo. Lo riporta il sito informativo "Klix", secondo cui i due incontreranno i funzionari ucraini a Kiev e parteciperanno alla conferenza internazionale della piattaforma di Crimea che si terrà nel Paese il 23 agosto. È la prima volta che dei membri della presidenza della Bosnia Erzegovina si recano in Ucraina dall'inizio della guerra. (Seb)