I fatti del giorno - Roma (5)

- Roma: controlli a Ferragosto a Colleferro, 3 denunce, multate 3 persone e 2 attività commerciali - Denunciate 3 persone alla Procura di Velletri e sanzionate amministrativamente 3 persone e 2 attività commerciali. Questo il bilancio dei controlli ad alto impatto svolti dai carabinieri della compagnia di Colleferro, in provincia di Roma, a ridosso del Ferragosto. Il servizio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma e che ha visto impiegate 25 pattuglie e 50 militari dell’Arma, ha avuto come scopo quello prevenire e reprimere i reati in genere. Nello specifico, un 33enne straniero è stato denunciato poiché sorpreso alla guida dopo aver assunto sostanza stupefacente. Al giovane è stata ritirata la patente di guida. Una 52enne della provincia di Frosinone è stata denunciata poiché all’atto del controllo ha dichiarato falsamente di essere in possesso del certificato assicurativo. Un 33enne albanese è stato denunciato per possesso di armi e/o oggetti atti a offendere. Nella circostanza i militari hanno proceduto al sequestro di un coltello con lama di 10 centimetri. Un 26enne straniero è stato segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale. I carabinieri gli hanno sequestrato 5 grammi di hashish, rinvenuta in auto durante la perquisizione, e hanno proceduto al ritiro della patente di guida. I controlli sono stati estesi anche ad alcune attività commerciali che somministrano alimenti e bevande. Di queste, due, rispettivamente site a Colleferro e ad Artena, sono state sanzionate amministrativamente per un importo complessivo di circa 5 mila euro per mancanza dei requisiti in materia di igiene e tracciabilità della merce. Il bilancio complessivo dell’attività straordinaria dei carabinieri ha consentito di identificare 73 persone, controllare 32 veicoli e ritirare 3 patenti di guida e sottoporre a sequestro 3 veicoli privi della copertura assicurativa. (Rer)