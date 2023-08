I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Estate: Mit, Guardia costiera sequestra 216 tonnellate di pesce, chiusi undici ristoranti - All you can eat e ristoranti delle mete turistiche all’attenzione delle donne e uomini della Guardia costiera, al lavoro per rendere sicure le tavole degli italiani e dei turisti dal pericolo di ristoratori e commercianti distratti e o disonesti. E' quanto si legge in una nota il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, - aggiunge il Mit - segue con attenzione le operazioni di controllo ed è in costante contatto con i vertici della Guardia costiera ai quali ha espresso soddisfazione per la consueta professionalità. Ad oggi le ispezioni effettuate nei ristoranti, che riguardano essenzialmente la tracciabilità dei prodotti ittici e la conservazione corretta, sono 6.000 con oltre 14 tonnellate di pesce sequestrato, undici ristoranti chiusi, di cui ben otto ristoranti etnici o all you can eat e 1,14 milioni di euro di multe erogate. Le infrazioni – prosegue - maggiormente contestate riguardano merce scaduta o di provenienza non identificata, pessime condizioni igieniche, prodotti illegali o conservati male. In totale – conclude - su pesca, ristorazione e tracciabilità dei prodotti sono stati effettuati circa 51 mila controlli, con oltre 216 tonnellate di pesce sequestrato; 2.512 le sanzioni elevate pari a 4,3 milioni di euro. (segue) (Rin)