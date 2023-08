I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Esercito prende distanze da contenuti libro generale Roberto Vannacci - L'Esercito prende le distanze dai contenuti del libro autoprodotto del generale Roberto Vannacci. “In merito alla notizia pubblicata oggi su alcuni organi di stampa, relativa al contenuto del libro autoprodotto dal Generale di Divisione Roberto Vannacci – riferisce una nota dello Stato maggiore dell'Esercito – la Forza Armata prende le distanze dalle considerazioni del tutto personali (come precisato nel testo) espresse dall'Ufficiale”. Nella nota si precisa che “l'Esercito non era a conoscenza dei contenuti espressi in esso e che gli stessi non erano mai stati sottoposti ad alcuna autorizzazione e valutazione da parte dei vertici militari”. “In tal senso – conclude la nota – l'Esercito si riserva l'adozione di ogni eventuale provvedimento utile a tutelare la propria immagine”. (segue) (Rin)