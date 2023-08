I fatti del giorno – Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: quattro persone incarcerate per naufragio nella Manica del 12 agosto - Quattro persone sono state incarcerate a seguito del naufragio di migranti che è avvenuto sabato scorso nel Canale della Manica provocando sei vittime. Lo riporta l’emittente televisiva “BfmTv”. Secondo quanto ha reso noto la procura di Parigi, a finire in custodia cautelare in carcere sono due uomini di nazionalità irachena, sospettati di far parte di una rete di immigrazione clandestina, e due di nazionalità sudanese, accusati aver partecipato attivamente al trasporto di migranti in cambio di una tariffa agevolata sul proprio viaggio. Tutti e quattro gli imputati erano stati fermati il giorno stesso della tragedia. I sei morti nel naufragio erano di origini afghane. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’imbarcazione su cui viaggiavano, insieme a circa 50 persone che sono sopravvissute, è affondata a causa di un’avaria al motore. (segue) (Res)