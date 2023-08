I fatti del giorno – Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Stoltenberg, posizione Nato è invariata, spetta a Kiev dettare regole negoziati - La posizione della Nato sull'Ucraina è invariata: spetta alle autorità di Kiev decidere quando potranno aver luogo i negoziati con la Federazione Russa e le condizioni in cui dovranno avvenire. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intervenendo nel corso di un forum ad Arendal, in Norvegia. Tale dichiarazione arriva dopo che il suo capo di gabinetto Stian Jenssen aveva parlato della possibile cessione di territori in Ucraina, in cambio dell'adesione alla Nato. Stoltenberg ha sottolineato che lo stesso Jenssen ieri ha chiarito le sue parole. “Il nostro messaggio è che la politica della Nato è immutata. Sosteniamo il diritto dell'Ucraina a esistere all'interno di confini riconosciuti, ovvero ciò che si definisce rispetto dell’integrità territoriale. Ecco perché li sosteniamo militarmente”, ha affermato Stoltenberg. (segue) (Res)