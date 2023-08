I fatti del giorno – Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: neo presidente Congresso Armengol, quest'incarico è vero onore e responsabilità - La presidente del Congresso dei deputati, Francina Armengol, ha manifestato la sua "immensa gratitudine" per la sua elezione. Come riferisce l’agenzia di stampa “Europa Press”, per Armengol tale risultato rappresenta un "vero onore" e una "grande responsabilità". La neo presidente del Congresso spagnolo ha promesso di esercitare l'incarico "con la massima volontà dialogo, impegno e dedizione”. Armengol è stata eletta questa mattina con 178 voti a favore, prevalendo sulla candidata popolare Cuca Gamarra. (segue) (Res)