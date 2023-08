I fatti del giorno – Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito-Arabia Saudita: Sunak e Mohammed bin Salman concordano di incontrarsi "presto" - Il primo ministro britannico Rishi Sunak e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman vogliono incontrarsi "al più presto". Lo ha riferito una nota di Downing Street che riporta alcuni dettagli della conversazione telefonica avvenuta oggi. "Il primo ministro e il principe ereditario hanno affermato che continueranno a lavorare a stretto contatto per far progredire la cooperazione tra il Regno Unito e l'Arabia Saudita e hanno concordato di non vedere l'ora di incontrarsi di persona alla prima occasione", si legge in una nota. Il colloquio telefonico è giunto dopo che il quotidiano britannico “The Times” questa mattina ha riferito che il governo di Londra ha invitato il principe a recarsi in visita nel Regno Unito. La visita è prevista in autunno e, secondo le fonti del “Times, il governo di Londra cercherà di sfruttarla per approfittare del gigantesco programma di diversificazione dell'economia saudita. Se confermata, sarebbe la prima visita nel Regno Unito di Mohammed bin Salman dall'assassinio, avvenuto in Turchia nel 2018, del giornalista Jamal Khashoggi. Il principe ereditario saudita, secondo un rapporto dell'intelligence statunitense, sarebbe il mandante dell’omicidio. (segue) (Res)