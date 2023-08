I fatti del giorno – Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Podolyak risponde a Sarkozy, è complice dei crimini di Putin - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è direttamente complice dei crimini di lunga data che la Russia commette in Ucraina. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak su Twitter. In un'intervista a “Le Figaro”, l'ex presidente ha chiesto di raggiungere dei "compromessi" per porre fine alla guerra iniziata dalla Russia contro l'Ucraina. Secondo l’ex titolare dell’Eliseo, la Crimea era un territorio russo sino al 1954, e la maggior parte degli abitanti della Crimea "si è sempre sentita di nazionalità russa", un fatto che pone "qualsiasi passo indietro” rispetto alla situazione attuale – ovvero l’occupazione della Crimea – come “illusorio". Inoltre, Sarkozy ha proposto di tenere un "referendum sotto lo stretto controllo della comunità internazionale" per "approvare la situazione" attualmente in corso nella penisola. Come affermato da Podolyak, le parole di Sarkozy hanno rivelato ancora una volta uno dei motivi della guerra in corso oggi, vale a dire l'incoraggiamento da parte dei leader occidentali ai piani criminali di Vladimir Putin per impadronirsi di terre straniere. (Res)