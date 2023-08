© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indo-Pacifico: Pechino sta costruendo una nuova pista d’atterraggio nel Mar Cinese Meridionale - La Cina sta costruendo una nuova pista d’atterraggio sull’isola di Triton, nell’arcipelago delle Paracelso, in un’area del Mar Cinese Meridionale la cui sovranità è rivendicata anche dal Vietnam e da Taiwan. Lo riferisce il quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post” sulla base di immagini satellitari risalenti alla metà di luglio. Triton è l’isola più a sud e più a ovest (e dunque più vicina al Vietnam) delle isole Paracelso, che i cinesi chiamano Xisha e i vietnamiti Hoang Sa. Si tratta dell’ultimo esempio di militarizzazione del Mar Cinese Meridionale, un processo in corso da diversi anni, che ha ricevuto particolare impulso sotto la presidenza di Xi Jinping a Pechino e che ha visto la Cina già realizzare fortificazioni e strutture militari tra isolotti e atolli delle Paracelso e delle Spratly, più vicine alla costa delle Filippine. Qui, in particolare, Pechino ha costruito piste d’atterraggio sugli atolli di Fiery Cross e di Mischief. (segue) (Res)