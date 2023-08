© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore: operazione antiriciclaggio, arrestati dieci cittadini stranieri - La polizia di Singapore ha arrestato dieci cittadini stranieri sospettati di coinvolgimento in reati di falsificazione e riciclaggio di denaro e ha sequestrato beni per circa un miliardo di dollari. La polizia ha reso nota l’operazione con un comunicato, precisando che gli tra gli arrestati, uomini di età compresa fra 31 e 44 anni, ci sono tre cambogiani, due ciprioti, due cinesi, un turco e un uomo di Vanuatu. Inoltre, risultano ricercate altre otto persone. L’operazione è scattata in seguito alla segnalazione di transazioni bancarie sospette e il 15 agosto sono state effettuate perquisizioni simultanee condotte da oltre 400 funzionari. Ieri sono state formulate le accuse in tribunale a carico degli arrestati. I reati sono punibili con pene detentive fino a dieci anni di reclusione e/o con pene pecuniarie fino a 500 mila dollari. (Res)