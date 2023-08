I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua: disposto sequestro dei beni Università Centroamericana - Le autorità del Nicaragua hanno accusato di terrorismo l’Università Centroamericana (Uca) e ordinato la confisca di tutti i beni materiali ed economici dell’istituto religioso. Lo denuncia in un comunicato la stessa università, che da ieri ha sospeso tutte le attività accademiche e amministrative. L’istituto ha definito come infondate le accuse di terrorismo. Lo scorso marzo il ministero dell'Interno del Nicaragua ha disposto la chiusura di altre due università private, Universidad Panamericana de Nicaragua (Upan) e Universidad del Pacifico (Uni), ordinando il sequestro dei beni mobili e immobili. Oltre 20 atenei sono stati chiusi in Nicaragua dal dicembre 2021. Gli istituti vengono sanzionati grazie al complesso di norme che permettono al governo di intervenire contro le strutture sospettate di attentare alla sovranità del Paese. (segue) (Res)