I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: candidato ultra liberale Milei vuole rompere i rapporti con la Cina - Il candidato presidenziale argentino ultra liberale Javier Milei - vincitore delle primarie di domenica scorsa- ha dichiarato che romperebbe i rapporti con la Cina nel caso in cui venisse eletto presidente. In un'intervista con la stampa Milei ha spiegato che in Cina "le persone non sono libere, non possono fare quello che vogliono. E quando fanno quello che vogliono, vengono uccise". "I nostri assi fondamentali sono il libero scambio, la pace, la libertà e l'allineamento con l'Occidente, dove i massimi esponenti per noi sono gli Stati Uniti e Israele" ha affermato Milei, secondo cui la Cina potrebbe essere un "socio per il settore privato" perché il suo spazio politico non farà "patti con i comunisti". L'esponente ultra liberale ha aggiunto che non promuoverà "rapporti con i comunisti: né con Cuba, né con il Venezuela, né con la Corea del Nord, né con il Nicaragua, né con la Cina". Da parte sua, il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato un comunicato dove invita Milei a visitare il Paese asiatico affinché "tragga conclusioni molto diverse sulla questione della libertà e della sicurezza del popolo cinese". (segue) (Res)