Violenza donne: Zanella (Avs), sentenza di Firenze inquietante, si rischia pericolosa deriva

- La sentenza del Tribunale di Firenze, “è molto inquietante perché demolisce un concetto fondamentale stabilito anche dalla Convenzione di Istanbul: quando non c’è il consenso della donna l’atto sessuale è sempre uno stupro. Diversamente si rischia una pericolosa deriva”. Lo ha dichiarato la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra e segretaria della commissione parlamentare sul femminicidio, Luana Zanella, commentando la sentenza del Tribunale di Firenze che ha assolto due giovani uomini accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza, all’epoca dei fatti, diciottenne. “La concezione distorta del sesso – ha aggiunto Zanella - non li ha indotti in errore è, secondo me, l'errore originario di questi giovani maschi e di quanti come loro percepiscono il corpo femminile di per sé a disposizione del piacere maschile. Purtroppo non è una novità”. “Ce ne occuperemo nella commissione femminicidio", ha concluso. (Rin)