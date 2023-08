I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: Cedeao, pronti ad intervenire militarmente nel Paese - La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) "è pronta ad intervenire" in Niger se gli sforzi diplomatici falliranno e "tutti i suoi membri" tranne i governi sospesi delle giunte golpiste (Mali, Burkina Faso, Guinea) e di Capo Verde si sono impegnati a partecipare alla forza di riserva congiunta del blocco. Lo ha dichiarato ai media il commissario della Cedeao Abdel-Fatau Musah, a margine dell’incontro in corso oggi e domani ad Accra, in Ghana, sulla possibilità di avviare un intervento armato in Niger per reinsediare il presidente deposto, Mohamed Bazoum. I capi di Stato maggiore del blocco regionale - cui aderiscono 15 Paesi dell’Africa occidentale - si sono riuniti oggi per definire le modalità del possibile intervento in Niger, dove un gruppo di militari guidati dal generale Omar Thiani ha rovesciato Bazoum lo scorso 26 luglio. Nelle sue dichiarazioni, Musah ha accusato la giunta nigerina di “giocare al gatto col topo” con la Cedeao, rifiutandosi di incontrarne gli inviati e cercando giustificazioni per la loro azione di forza. L'incontro di Accra, rinviato di una settimana rispetto alla data originariamente in agenda, si tiene dopo che è scaduta la deadline del 6 agosto, concessa ai golpisti per rilasciare e reintegrare Bazoum al governo. Dalla data del golpe Bazoum è agli arresti domiciliari con la moglie e il figlio a Niamey. (segue) (Res)