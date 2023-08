I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: ministra Esteri Germania, siamo a favore di sanzioni Ue contro i golpisti - La Germania è favorevole a sanzioni europee contro i responsabili del colpo di Stato in Niger. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. “La Germania sostiene gli sforzi regionali per risolvere la crisi in Niger. Il nostro obiettivo è di ripristinare l’ordine costituzionale”, ha scritto la ministra in un messaggio su X (ex Twitter). “Dopo aver sospeso la cooperazione nello sviluppo e nella sicurezza, siamo a favore di sanzioni Ue contro i leader del golpe come prossimo passo”, ha aggiunto. (Res)