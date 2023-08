Slovacchia: Consiglio di sicurezza nazionale si riunirà domani dopo operazione agenzia anticrimine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza nazionale della Slovacchia si riunirà domani in relazione all’operazione dell’Agenzia nazionale anticrimine (Naka) di stamane. Lo ha annunciato il premier slovacco, Ludovit Odor, che ha quindi accolto la richiesta della presidente, Zuzana Caputova. Il presidente del Consiglio nazionale, Boris Kollar, ha anche convocato una seduta straordinaria del Parlamento per lunedì alle 11 (ora locale). Come ha spiegato il direttore della polizia slovacca, Stefan Hamran, cinque persone sono state accusate di fare parte di un gruppo criminale dedito a ostacolare o impedire indagini su corruzione e altri reati. Il gruppo mirava a creare l’impressione che la Naka manipolasse le dichiarazioni dei testimoni e a screditare le autorità di pubblica sicurezza. La stampa ha comunicato che tra gli accusati ci sono Michal Alac, direttore del Servizio di informazione slovacco (Sis) – l’intelligence del Paese – e il suo ex direttore, Vladimir Pcolinsky. Oltre a loro, sono stati accusati il direttore dell’Ufficio di sicurezza nazionale (Nbu), Roman Konecny, un ex agente della Naka e un ex membro del Sis. (Vap)