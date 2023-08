Indo-Pacifico: Pechino sta costruendo una nuova pista d’atterraggio nel Mar Cinese Meridionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In passato i media di Stato cinesi avevano già pubblicato informazioni sulle attività militari nell’isola di Triton, dove vengono condotte missioni di addestramento per la Marina e dove vengono anche coltivati degli orti. Qui la Cina ha già installato un eliporto, diversi edifici, sistemi radar, un campo da basket e un piccolo porto. La nuova pista d’atterraggio, riferisce il “South China Morning Post”, appare lunga 630 metri, più corta rispetto ad altre costruite nell’area, ed è dunque in grado di accogliere un numero limitato di modelli di aerei militari. Quella di Fiery Cross (chiamata Yonghsu Jiao dai cinesi) è lunga invece 3 chilometri e consente l’atterraggio e il decollo dei bombardieri H-6 in dotazione all’Esercito di liberazione popolare di Pechino. Le stesse immagini satellitari mostrano anche la costruzione di un nuovo edificio di circa 100 metri a sud della pista d’atterraggio, alla quale è collegata da una strada. L’isola di Triton è di ridotte dimensioni ma le acque intorno all’arcipelago sono ricche di risorse naturali e sono attraversate da un intenso traffico commerciale. (segue) (Fim)