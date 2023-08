Indo-Pacifico: Pechino sta costruendo una nuova pista d’atterraggio nel Mar Cinese Meridionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie dalle Paracelso sono destinate ad alimentare ulteriormente le tensioni nella regione, proprio il giorno dopo un incontro a Kunming tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il vicepremier vietnamita Tran Luu Quang, durante il quale Pechino ha invitato Hanoi a “proteggere gli ideali del Partito comunista e le direttive socialiste”, respingendo le “interferenze” di forze esterne. Il riferimento appare in particolare al presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Junior, che la scorsa settimana si è detto pronto a lavorare a un accordo con il Vietnam volto a respingere le rivendicazioni territoriali cinesi nell’area. Wang, che ha assunto nuovamente lo scorso luglio l’incarico di ministro degli Esteri in sostituzione di Qin Gang (di cui non si hanno più notizie da settimane), ha ricordato che Cina e Vietnam sono vicini “legati da simili ideologie” e dovrebbero gettare le basi “per una nuova fase di scambi ad alto livello”. (segue) (Fim)