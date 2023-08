Indo-Pacifico: Pechino sta costruendo una nuova pista d’atterraggio nel Mar Cinese Meridionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo salvaguardare insieme la sicurezza del regime e le istituzioni, proteggere gli ideali e le convinzioni del Partito e le direttive socialiste”, ha affermato Wang durante l’incontro, secondo il resoconto offerto dal ministero degli Esteri cinese. Il capo della diplomazia di Pechino ha anche promesso che la Cina lavorerà con i Paesi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), incluso il Vietnam, “per opporsi alle interferenze provocatorie di forze esterne, e per mantenere la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale e nella regione”. Le tensioni nell’area si sono riaccese la scorsa settimana, dopo che una nave della Guardia costiera di Pechino ha usato cannoni ad acqua contro una nave militare filippina nell’arcipelago delle isole Spratly, inducendo Marcos a protestare ufficialmente con l’ambasciatore cinese a Manila. La Cina e i dieci Paesi dell’Asean, peraltro, dovrebbero rilanciare la prossima settimana, proprio nelle Filippine, i negoziati sulla formulazione di un codice di condotta per le navi in transito nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Fim)