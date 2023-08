Indo-Pacifico: Pechino sta costruendo una nuova pista d’atterraggio nel Mar Cinese Meridionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre secondo il resoconto cinese dell’incontro, Quang ha ribadito che le relazioni con la Cina hanno “un significato speciale” per il Vietnam e che i legami bilaterali “sono sempre la prima priorità” per Hanoi. “Il Vietnam – ha aggiunto – si oppone a ogni forma di ingerenza straniera e rafforzerà gli scambi ad alto livello con la Cina, per approfondire la cooperazione pratica in tutti i settori”. Il ministro vietnamita si è recato a Kunming per prendere parte all’Expo Cina-Asia meridionale, una delle numerose iniziative partite da Pechino per rafforzare i rapporti con i Paesi del sud-est asiatico. Tra queste rientra anche il viaggio intrapreso la scorsa settimana da Wang nella regione, con tappe a Singapore, in Malesia e in Cambogia. Secondo indiscrezioni di stampa, nei prossimi tempi potrebbe esserci anche spazio per una visita del presidente Xi Jinping in Vietnam. (Fim)