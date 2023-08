Libano: Primesouth, riavviate centrali elettriche di Deir Ammar e Zahrani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, Primesouth, che gestisce le due centrali di Deir Ammar e Zahrani, con una capacità di circa 430 megawatt ciascuna, ne ha interrotto l’attività a causa dei ritardi nei pagamenti da parte dell'impresa pubblica libanese Electricité du Liban (Edl), responsabile della produzione e della distribuzione di energia elettrica nel Paese. Tale interruzione ha causato lo stop delle forniture di energia elettrica a migliaia di abitanti, costretti, di conseguenza, a ricorrere a generatori privati o ad altri mezzi. Oltre a essere le due centrali elettriche più grandi del Paese, Deir Ammar e Zahrani sono anche le uniche a essere rimaste costantemente in funzione negli ultimi mesi, dopo la chiusura dello scorso gennaio per mancanza di combustibile. Un’interruzione nell’attività delle due centrali si era registrata anche nel luglio del 2022, ma era ripresa dopo poche ore. Edl, del resto, non ha ancora la possibilità di comprare carburante per alimentare tutte le centrali del Paese, a causa della crisi economica che affligge il Libano dal 2019, limitandone l’attività a poche ore al giorno. E' bene sottolineare, infine, che a parte il denaro inviato dal ministero del Tesoro, Edl conta sul carburante importato da quattro anni dall’Iraq. (Lib)