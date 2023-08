Pesca: De Carlo (Fd’I), autorizzazione straordinaria Masaf per cattura granchio blu è segnale di attenzione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilascio dell'autorizzazione straordinaria per tre mesi all'uso di "nasse/cestelli e reti da posta fissa" per la cattura del granchio blu è un altro grande segnale di attenzione da parte del governo e del ministero dell'Agricoltura a questa emergenza dei nostri mari. Così in una nota il presidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, sul via libera del Masaf alla pesca straordinaria del granchio blu. “Dopo il primo stanziamento di risorse della scorsa settimana, ora arriva anche un provvedimento normativo fortemente voluto dalle categorie che permette di affrontare con le giuste armi la situazione. Non posso quindi che ringraziare nuovamente il ministro Lollobrigida per l'attenzione e la cura che sta ponendo nel contrastare un fenomeno che sta mettendo in grande difficoltà il settore ittico nazionale", aggiunge. (Rin)