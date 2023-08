Carburanti: 17mo giorno consecutivo di aumento prezzi in autostrada, benzina self a 2,019 euro al litro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo dei carburanti sale per il 17mo giorno consecutivo nella rete autostradale. In base all’aggiornamento dei dati fornito dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina per il self sale a 2,019 euro al litro, mentre quello del gasolio aumenta a 1,928. I prezzi del Gpl e del metano in modalità servito rimangono invece stabili rispettivamente a 0,842 e 1,528 euro al litro. In relazione all’evolversi dello scenario di elevata volatilità che condiziona l’andamento del prezzo del carburante per autotrazione, la Guardia di finanza ha intensificato i controlli a tutela dei cittadini in materia di trasparenza dei prezzi. In particolare, nel periodo dal primo al 15 agosto 2023, sono stati complessivamente eseguiti 1.230 interventi, riscontrando irregolarità in 325 casi, nei confronti di 85 distributori operanti sulle autostrade e 1.145 impianti attivi sulla restante rete stradale. Le attività di controllo hanno determinato la contestazione di 789 violazioni, di cui 363 per mancata esposizione dei prezzi e/o difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati e 426 per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'“Osservaprezzi carburanti”, istituito presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si tratta – in base a quanto riferisce la Guardia di finanza – di un piano d’azione che proseguirà anche nei prossimi mesi sino al termine dell’anno impegnando i Reparti operativi ubicati su tutto il territorio nazionale, finalizzato a verificare il rispetto dei presidi normativamente previsti e, recentemente, implementati. Per il ministero delle Imprese e del Made in Italy “è falso quanto affermano alcuni esponenti politici che il prezzo di benzina e gasolio sia fuori controllo, anzi è vero il contrario: l'Italia ha fatto meglio di altri Paesi europei”. (segue) (Rin)