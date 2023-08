Difesa: Fratoianni, Crosetto intervenga su caso libro Vannacci, interrogazione parlamentare al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È evidente che il generale Vannacci sia incompatibile con il ruolo che ricopre. “Ora aspettiamo che quanto prima il ministro Crosetto e i vertici delle Forze Armate prendano posizione e le necessarie iniziative perché questo signore sia messo nelle condizioni di non rappresentare più l'esercito del nostro Paese”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, commentando il contenuto del libro autoprodotto dal generale Roberto Vannacci, da cui l’Esercito italiano ha preso le distanze. “Se questo non avvenisse è altrettanto evidente che il governo Meloni lo dovrà spiegare in Parlamento alla riapertura dei lavori”, sottolinea Fratoianni, che aggiunge: “Le persone Lgbt sono normali, Paola Egonu rappresenta orgogliosamente l'Italia, non c'è una dittatura delle minoranze, quello che non è normale nel nostro Paese è che un alto ufficiale dell'Esercito italiano si metta pubblicamente a esprimere giudizi incommentabili, insulti omofobi e razzisti, pregiudizi e stupidaggini che disonorano l'istituzione che rappresenta e la Costituzione su cui ha giurato”. (Rin)