Venezia: al via 21 agosto abbonamenti 2023-2024 per trasporto pubblico, assessore Bilancio "nessun ritocco prezzi"

- Prenderà il via lunedì 21 agosto la campagna abbonamenti 2023-2024 studenti e ordinari del servizio di trasporto pubblico, erogato da Avm Spa tramite la propria società collegata Actv. Sulla rete urbana non saranno previsti aumenti. "Anche quest'anno, nonostante i forti incrementi dei costi energetici e operativi a cui le aziende devono far fronte, su richiesta del sindaco Luigi Brugnaro abbiamo scelto di stare dalla parte dei cittadini e delle famiglie: nessun ritocco ai prezzi degli abbonamenti urbani, e innalzamento dell'esenzione del pagamento da quattro a sei anni in extraurbano”, ha spiegato l'assessore al Bilancio, Michele Zuin. “Inoltre – ha proseguito –, siamo riusciti a riportare i servizi automobilistici e di navigazione ai livelli pre-covid. Si potrà viaggiare su autobus, tram, vaporetti, ferry-boat e People Mover, tutto in un'unica soluzione, illimitatamente su un parco mezzi composto da 530 autobus e 20 tram e circa 150 imbarcazioni e 150 stazioni galleggianti”. “Un motivo in più per abbonarsi e per dare fiducia al nostro Trasporto pubblico locale", ha concluso Zuin. (Rev)