Ucraina: vicepremier, fiduciosi che negoziati di adesione a Ue inizino entro fine anno

- L’Ucraina non soddisferà tutti e sette i criteri della Commissione europea entro ottobre ma i negoziati di adesione all’Ue inizieranno comunque. Ne è sicura la vicepremier ucraina con delega all’integrazione europea ed euroatlantica, Olga Stefanishyna. Come ha riferito l’agenzia di stampa “Rbk Ucraina”, la vicepremier ha detto che “in ottobre non ci verrà riconosciuta la soddisfazione di tutti e sette i requisiti al 100 per cento, perché si tratta di un lavoro ampio che richiederà anni”. Tuttavia, si è detta sicura che entro ottobre Kiev avrà adottato “tutti i cambiamenti istituzionali e legislativi pattuiti”. (Kiu)