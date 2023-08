Nicaragua: disposto sequestro dei beni Università Centroamericana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel Paese centroamericano è costantemente sotto osservazione da parte di governi ed enti internazionali. Oppositori e difensori dei diritti umani hanno censurato la decisione presa dal governo il 10 maggio, di la Croce Rossa locale, accusata di aver preso le parti degli oppositori nel corso delle proteste sociali del 2018, trasferendone le competenze a un organismo gestito dal ministero della Salute. Per il Centro de Asistencia legal interamericano en derechos humanos (Calidh) la Cnr è stata "vittima del terrorismo di Stato", una strategia che sta portando "il Paese in un regime totalitario con cui cera di soggiogare tutta la popolazione e distruggere moralmente i cittadini". Il "Collettivo nicaraguense dei diritti umani Nicaragua mai più" ha da parte sua denunciato la "aberrazione giuridica" rappresentata dalla legge per il controllo delle ong, grazie alla quale - ad oggi - hanno dovuto chiudere i battenti oltre 3.300 associazioni senza scopo di lucro. (segue) (Mec)