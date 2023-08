Veneto: assessore Istruzione, co-finanziamento regionale a Fondo sociale europeo è leva strategica crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il co-finanziamento regionale al Fondo sociale europeo (Fse) è una leva strategica di crescita. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore all'Istruzione, formazione e lavoro della Regione Veneto, commentando la scelta della regione di aumentare la quota di co-finanziamento del Fse nel campo delle risorse destinate a lavoro e formazione. "La giunta regionale – ha spiegato – ha piena consapevolezza che il co-finanziamento regionale, destinato da bilancio a fondi europei, è la leva finanziaria che fa la differenza in termini di risorse per il territorio e sulle strategie di sviluppo locale. Per il Veneto avere a disposizione una leva che fa passare da 60 milioni di euro a quasi 129 milioni di euro di co-cofinanziamento per il Fondo sociale europeo significa essere pronti a sostenere il territorio puntando sulla valorizzazione delle risorse umane". "Siamo stati tra i primi a partire in Italia insieme all'Emilia Romagna – ha proseguito – grazie all'approvazione a livello europeo rispetto ad una progettazione molto articolata e partecipata con parti sociali e portatori di interesse del Veneto. Una progettazione che abbiamo subito calato nel territorio con i primi bandi pubblicati già lo scorso anno”. “La nostra – ha sottolineato – è una macchina rodata, quella del Fse in particolare è capace di raccogliere le premialità da fondi non spesi di altre regioni italiane, e questo ci ha portato a mettere a disposizione i fondi per far crescere la competitività delle nostre imprese a partire dal capitale umano, che rappresenta la vera ricchezza". "Mi preme sottolineare tutto questo – ha chiarito – perché la scelta di spingere l'acceleratore fino in fondo fin dall'inizio significa rendere subito operativi tutti i soggetti beneficiari sul territorio, mettendo in moto la macchina con grande utilizzo di risorse che andranno poi rendicontate”. “Per fare una buona programmazione serve partire in anticipo e pianificare le attività in maniera puntuale visto che noi veniamo valutati dalla Commissione europea sull'andamento della spesa. Partire subito a pieno regime, con il motore spinto al massimo ci permette di gestire anche eventuali fuori programma, come è stato nel caso della pandemia, nel modo appropriato. Perché ogni euro pubblico del bilancio regionale genera un valore economico e sociale molto superiore a quello investito. E noi in quest'ottica ci impegneremo sempre a stare in Europa a testa alta", ha concluso Donazzan. (Rev)